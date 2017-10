Militares mortos na África foram treinados para missão no Níger, confirma Pentágono

Os quatro militares norte-americanos mortos em uma emboscada no Níger foram totalmente treinados e preparados para a sua missão, disse o porta-voz do Departamento de Defesa e o tenente-coronel do exército dos EUA, Michelle Baldanza, em um comunicado.

"Podemos confirmar que esses homens estavam preparados para essa implantação", disse Baldanza na sexta-feira.

Os soldados dos EUA, incluindo três Boinas Verdes, foram mortos ao lado de cinco tropas nigerinas numa emboscada. O Departamento de Defesa culpou o ataque de um novo ramo da Al-Qaeda que opera no país vizinho do Mali.

As quatro tropas dos EUA foram treinadas como parte de um Grupo de Forças Especiais antes da sua implantação em um Comando de Combate Geográfico. Os militares participaram de treinamento extensivo em equipe e individual que se concentrou especificamente em seu conjunto de missão projetado, acrescentou Baldanza.

>> Sputnik