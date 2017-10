Catalunha protesta contra medidas impostas por Espanha

Após as declarações do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, milhares de pessoas tomaram às ruas de Barcelona neste sábado (21) em um protesto contra as medidas que serão tomadas pelo governo da Espanha em relação a Catalunha.

O ato estava marcado inicialmente para repudiar a prisão dos dois líderes separatistas, Jordi Sànchez e Jordi Cuixart.

No entanto, depois da reunião do Conselho de Ministros, onde o governo decidiu destituir o presidente catalão Carles Puigdemont e realizar novas eleições, a manifestação ganhou maiores proporções.

Puigdemont se reuniu às milhares de pessoas, que defendem a independência da Catalunha.