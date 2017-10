Catalunha protesta contra medidas impostas pela Espanha

Após as declarações do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, contra a tentativa da Catalunha de concretizar sua independência, milhares de pessoas tomaram as ruas de Barcelona neste sábado (21) em um protesto contra as medidas que serão tomadas pelo governo da Espanha em relação ao governo da regiçai.

O ato estava marcado inicialmente para repudiar a prisão dos dois líderes separatistas, Jordi Sànchez e Jordi Cuixart. No entanto, depois da reunião do Conselho de Ministros, onde o governo decidiu destituir o presidente catalão Carles Puigdemont e realizar novas eleições, a manifestação ganhou maiores proporções.

Puigdemont se reuniu às milhares de pessoas, que defendem a independência da Catalunha.

