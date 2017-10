Ataque perto de academia militar mata 14 no Afeganistão

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas neste sábado (21) após um ataque suicida nas proximidades da Academia Militar em Cabul, no Afeganistão.

De acordo com o porta-voz do Ministério de Defesa do Afeganistão, Dawlat Waziri, o atentado ocorreu por volta das 15h30 locais, quando um homem detonou explosivos nos arredores da Academia Militar Marshal Fahim, no Oeste da capital. Em um comunicado, o governo declarou que um micro-ônibus que levava soldados do Exército era o principal alvo do homem-bomba.

Até o momento, nenhum grupo jihadista assumiu a autoria do ataque. O ataque é o terceiro registrado no país no período de 24 horas.

Ontem (20), dois terroristas suicidas mataram mais de 80 pessoas em um duplo atentado a mesquitas do Afeganistão. Um deles, o que ocorreu na província de Ghor, foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).