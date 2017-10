Rajoy confirma acordo para intervenção na Catalunha

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, confirmou que chegou a um acordo com o Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) e a legenda Cidadãos para aplicar o artigo 155 da Constituição na Catalunha.

Apesar de não entrar em detalhes, o chefe de governo disse que as medidas para intervir na comunidade autônoma serão anunciadas neste sábado (21).

"Amanhã o conselho dos ministros anunciará as medidas necessárias para restabelecer a legalidade e a normalidade institucional no país. Não pode existir uma parte do Estado onde a lei não se aplica e não existe", disse. (ANSA)