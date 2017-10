Presidente encarrega Kurz de formar governo na Áustria

O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, encarregou nesta sexta-feira (20) o líder do conservador Partido Popular (ÖVP), Sebastian Kurz, 31 anos, de formar um novo governo.

Como indicação, o chefe de Estado disse esperar que o futuro chanceler federal se comprometa "ativamente" pela Europa e com a batalha contra as mudanças climáticas e pela integração. Além disso, Van der Bellen pediu para Kurz "restabelecer um clima de diálogo" com a oposição.

Com isso, o futuro chefe de governo mais jovem da história do país iniciará uma série de consultas com todos os partidos representados no Parlamento para negociar a formação de uma coalizão.

O provável aliado de Kurz no governo será o ultranacionalista e eurocético Partido da Liberdade (FPÖ), liderado por Heinz-Christian Strache.

Nas eleições de domingo passado (15), o ÖVP obteve 31,5% dos votos, contra 26% do FPÖ, terceiro colocado. Já a atual legenda governista, o Partido Social-Democrata (SPÖ), ficou em segundo, com 26,9%, e deve passar para a oposição.