Em audiência, Papa critica mercado e 'pressões de lobistas'

Em audiência organizada pela Pontifícia Academia de Ciências Sociais da Santa Sé, no Vaticano, o papa Francisco criticou nesta sexta-feira (20) a exploração do planeta e alertou sobre a desigualdade social.

"Precisamos nos libertar das pressões de lobistas públicos e privados que defendem apenas interesses setoriais e devemos superar as formas de preguiça espiritual. É preciso que a ação política seja colocada verdadeiramente a serviço da pessoa humana, do bem comum e do respeito à natureza", disse o Pontífice.

O líder católico ainda alertou sobre como o lucro excessivo pode ocasionar a desigualdade social e a degradação do planeta. "Se no fim o lucro prevalecer, a democracia tende a se tornar uma plutocracia, e isso aumentará as desigualdades e também a exploração do planeta", acrescentou.

Francisco também disse que é necessário "civilizar o mercado" e pedir para ele não ser "eficiente apenas na produção de riqueza, mas também para se colocar a serviço do desenvolvimento humano integral". (ANSA)