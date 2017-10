Menino de 9 anos inventa sistema de alerta contra terremotos

Sensibilizado pelo tremor de terra que deixou mais de 300 mortos no México em setembro, um menino de nove anos de idade inventou sozinho um sistema para detectar terremotos. Mateo Huaman Lonconi, originário do Peru, disse que seu sonho é "evitar que mais pessoas morram" em desastres naturais.

"Eu inventei essa maquina porque não quero mais que as pessoas morram em terremotos. Eu vi as notícias na televisão sobre o terremoto no México e comecei a trabalhar, com minha tia, em uma solução", contou a criança, explicando que seu sistema consiste em uma peça, encaixada como um pêndulo, em uma estrutura de metal, madeira, luzes de LED e cabos elétricos. Quando detecta alguma atividade no solo, o sistema emite um alerta sonoro.

A criança ficou tão famosa no Peru que foi elogiada pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski e visitou o Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) junto com o ministro da Defesa Jorge Nieto Montesinos.