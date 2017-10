Primeiro-ministro da Espanha pede 'sensatez' para presidente da Catalunha

Faltando menos de 24 horas para o fim do prazo dado pela Espanha para a Catalunha responder se declarou sua independência ou não, o primeiro-ministro Mariano Rajoy pediu nesta quarta-feira (18) para o presidente da comunidade autônoma, Carles Puigdemont, "bom senso e equilíbrio".

Há exata uma semana, o premier questionou o líder catalão se ele havia efetivamente declarado a secessão da região em seu discurso feito um dia antes, mas a resposta de Puigdemont ainda não chegou a Madri.

O prazo estipulado por Rajoy termina nesta quinta-feira (19), e uma eventual confirmação da independência fará a Espanha aplicar o artigo 155 da Constituição, um fato inédito na democracia do país. Esse trecho da Carta Magna autoriza Madri a intervir na administração de uma comunidade autônoma e até a convocar eleições regionais.

Concentração em frente a prédios públicos contra a violência policial um dia após o referendo

"A única coisa que peço é que [Puigdemont] atue com sensatez, com equilíbrio, que ponha na frente os interesses de todos os cidadãos, do conjunto dos espanhóis e do conjunto dos catalães", declarou Rajoy durante um pronunciamento no Congresso.

Para evitar a aplicação do artigo 155, especula-se que Puigdemont possa convocar eleições antecipadas na Catalunha, ideia que agrada o primeiro-ministro. Por outro lado, integrantes da frente separatista que sustenta seu governo articulam para proclamar a "República Catalã" se Madri decidir intervir na comunidade.

A tensão na região segue elevada por causa da prisão de Jordi Cuixart e Jordi Sànchez, dois dos principais líderes separatistas da Catalunha, acusados de "sedição" pela Procuradoria Federal da Espanha.

