Filha de mentor de Putin se candidata à Presidência

A apresentadora de TV Ksenia Sobchak, filha do ex-prefeito de São Petesburgo e mentor político de Vladimir Putin, Anatoli Sobchak, anunciou nesta quarta-feira (18) sua candidatura às eleições presidenciais da Rússia de março de 2018.

"O meu nome é Ksenia Sobchak, tenho 36 anos. E como qualquer outro cidadão da Rússia tenho o direito de me candidatar à Presidência. E decidi exercer esse direito", afirmou a russa em uma carta divulgada.

De acordo com a imprensa local, a filha do mentor de Putin, de 36 anos, não tem muita credibilidade política, já que ela tem feito diversas críticas contra o chefe de Estado, além de ter participado de protestos organizados pela oposição. No entanto, segundo relatos da mídia, Ksenia pode ser a candidata ideal para concorrer contra Putin porque a novidade de se ter uma mulher na disputa poderá evitar uma grande abstenção dos eleitores.

"A minha participação nas eleições podem representar um passo importante para a transformação do nosso país", ressaltou a apresentadora.

Por sua vez, espera-se que Vladimir Putin anuncie em breve sua candidatura para concorrer ao quarto mandato na presidência, se tornando o governante russo a mais tempos no poder.