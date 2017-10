'Espero que não seja agressão', diz Berlusconi sobre filme

O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi demonstrou preocupação nesta quarta-feira (18) em relação ao filme que o cineasta Paolo Sorrentino está gravando sobre sua vida.

Durante uma coletiva de imprensa em Milão, o líder conservador foi perguntado sobre o que espera de "Loro", que significa "Eles" em italiano, mas também faz trocadilho com "L'Oro", ou "O Ouro".

"Ouvi boatos estranhos, mas espero que não seja uma agressão política contra mim", declarou Berlusconi.

No longa de Sorrentino, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2014 por "A Grande Beleza", o ex-premier será interpretado por Toni Servillo, que já trabalhou com o cineasta em "Il Divo" ("O Divo"), filme no qual deu vida ao também ex-primeiro-ministro Giulio Andreotti (1919-2013).