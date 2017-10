'DN': George Soros doa 18 bilhões de dólares para desenvolver democracia

Matéria publicada nesta quarta-feira (18) pelo jornal português Diário de Notícias conta que o bilionário George Soros transferiu 18 bilhões de dólares da sua fortuna pessoal para a fundação que criou em 1993, a Open Society, dedicada ao desenvolvimento da democracia.

DN explica que na realidade trata-se de uma rede de fundações com filiais em 37 países e ações em mais de 100 nacionalidades que já recebeu mais de 20 bilhões de dólares de financiamento de filantropos, sendo a segunda mais rica dos EUA atrás apenas da Fundação Bill & Melinda Gates.

Com 87 anos, nascido em Budapeste, na Hungria, e depois de uma vida dedicada a investimentos em hedge funds, George Soros é um dos homens mais ricos do Mundo, com um patrimônio líquido de 23 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes.

O donativo agora anunciado “reflete um processo em andamento de transferência de recursos que ocorre há vários anos”, segundo explicação de Laura Siber, porta-voz da fundação.

O Diário acrescenta que o filantropo desde 1970 começou doando bolsas escolares a sul africanos vítimas do Apartheid, na década seguinte ajudou a promover a queda do muro de Berlim e financiou intercâmbios culturais entre a Europa de Leste e Ocidental, contribuindo ainda para a abertura da ex-URSS.

Mais recentemente, através da Open Society, George Soros financiou o movimento independentista da Catalunha

No início deste século, com a atenção voltada para os EUA, criticou as guerras contra a droga e apoiou o movimento de legalização da marijuana como droga medicinal e, ainda, o casamento de pessoas do mesmo sexo. É conhecido por apoiar “causas perdidas” e envolver-se nos “problemas mais insolúveis”, notando que “o sucesso que teve nos mercados financeiros proporcionaram um elevado grau de independência” que permite ao bilionário financiar as causas que defende.

