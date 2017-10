Atirador de Baltimore já tinha passagens pela polícia

Um tiroteio deixou pelo menos três pessoas mortas e duas feridas, ambas em estado grave, em Edgewood, a 40 quilômetros de Baltimore, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (18).

O balanço de vítimas foi confirmado pelo xerife do condado de Harford, que disse que o suspeito se chama Radee Labeeb Prince, um homem negro de 38 anos. Ele fugiu logo após os disparos e estaria em um veículo GMC Acadia preto.

De acordo com a polícia, Prince chegou à empresa de granitos Advanced Granite Solutions, no complexo comercial Emmorton Business Park, pouco antes de 9h da manhã (horário local) e atirou com uma arma de fogo.

As autoridades dizem que ele era "ligado" ao negócio, mas não explicaram qual seria essa conexão. Segundo o xerife de Harford, todas as pessoas baleadas aparentam ser funcionárias da Advanced Granite Solutions.

Prince já tinha passagens pela polícia por roubo e, em 2003, chegou a ser condenado, mas ganhou a liberdade condicional dois anos depois. As autoridades pediram para os cidadãos evitarem a região, que foi bloqueada pelas forças de segurança.