Prefeita de Turim é investigada por ocultar dívida

A prefeita de Turim, Chiara Appendino, do partido populista e antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), está sendo investigada pela Procuradoria da República por suspeita de ter falsificado o balanço da cidade relativo ao ano de 2016.

O inquérito foi aberto há alguns meses, em seguida a uma denúncia dos conselheiros municipais (vereadores) Alberto Morano e Stefano Lo Russo, de oposição, e diz respeito a uma dívida de 5 milhões de euros contraída pelo antecessor de Appendino, Piero Fassino, do centro-esquerdista Partido Democrático (PD).

Em 2012, a empresa Real Estate Asset Management (Ream) havia antecipado essa quantia para ter direito de construir um centro comercial em uma antiga área industrial da capital do Piemonte. A soma deveria ter sido restituída à companhia em 2017, mas nunca foi desembolsada nem colocada no orçamento, uma escolha contestada pela oposição.

"Estou absolutamente serena e pronta a colaborar com a magistratura, certa de sempre ter buscado com o máximo rigor o interesse da cidade e dos habitantes de Turim", disse Appendino. Segundo ela, a administração municipal "nunca quis esconder a dívida".

"Desejo ser ouvida o mais rápido possível para esclarecer todos os aspectos de um caso complexo", acrescentou. O inquérito da Procuradoria da República em Turim também investiga o chefe de gabinete da prefeita, Paolo Giordana, e o secretário de Orçamento da cidade, Sergio Rolando.

Appendino é mais uma expoente do M5S a entrar na mira da Justiça, menos de um mês depois de a prefeita de Roma, Virginia Raggi, ter sido denunciada por falso testemunho em depoimentos sobre a nomeação de assessores para seu gabinete.

As duas foram eleitas em junho de 2016, na maior vitória da história do Movimento 5 Estrelas, partido que surgiu na esteira do desencanto dos italianos com a política tradicional e que, com um discurso de tolerância zero com a corrupção, se tornou a principal força de oposição no país. (ANSA)