O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (Sohr, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (17) a libertação de Raqqa, considerada a "capital" do Estado Islâmico (EI) no país árabe. Segundo a ONG, as forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, hastearam sua bandeira no estádio local, ultimo bastião do grupo terrorista na cidade. (ANSA)