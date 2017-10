Hillary Clinton cai de escada e quebra dedo do pé em Londres

A democrata Hillary Clinton sofreu um pequeno acidente em Londres nesta terça-feira (17) ao cair de uma escada e quebrar um dedo do pé direito.

A ex-candidata à Presidência dos Estados Unidos, que está promovendo seu último livro, "What Happened" ("O que aconteceu", em tradução livre), teve que cancelar uma série de entrevistas.

No entanto, no programa de TV "The Graham Norton Show", Hillary usará uma bota ortopédica no pé direito. "Eu estava descendo as escadas com o café na mão e tropecei.

Estava falando quando cai para trás. Tentei me levantar, mas foi muito ruim", explicou ela.

A notícia da queda repercutiu nos Estados Unidos e a saúde da ex-secretária de Estado foi alvo de críticas. Em sua conta no Twitter, a filha de Hillary, Chelsea, rebateu a imprensa. "Eu não estou preocupada com o dedo da minha mãe. Estou preocupada com as pessoas de Porto Rico que não têm água limpa, comida e eletricidade", escreveu.