'El Cronista': "Lealdade de Macri é apenas com grupos hegemônicos", diz Kirchner

A ex-presidente Cristina Kirchner começou seu ato com uma homenagem a Juan Domingo Perón, alguns dias depois da eleição legislativa de 22 de outubro, na qual a província de Buenos Aires será decisiva.

Segundo a reportagem a candidata a senadora da Unidade Cidadã pareceu peronizar seu discurso desde o início, lembrando que o governo do fundador do justicialismo "mudou a vida do povo argentino e cumpriu todas as suas promessas".

"Isso é lealdade", disse ela. "Lealdade para dois fins: os líderes e as pessoas", acrescentou.

Cristina apontou para o governo de Maurício Macri, afirmando que a única lealdade do atual presidente "é para os grupos com poder econômico, sua família e seus parceiros, Edenor e Edesur"

Nesse sentido, a ex-presidente estava otimista sobre as eleições no domingo, afirma El Cronista.

"Tenho uma grande esperança, precisamos construir uma força política, uma alternativa que dê aos argentinos alguma esperança de que podemos mudar isso" , disse ela.

"Mesmo que você não seja peronista, você deve perceber que o que está acontecendo não é bom para a Argentina, não para você ou para seus filhos, ou é bom esse endividamento indefinido que nossos netos devem pagar", enfatizou a ex-presidente em sua mensagem.

>> El Cronista