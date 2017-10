Coreia do Sul confirma visita de Trump em novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará na Coreia do Sul entre os dias 7 e 8 de novembro, em uma das etapas de sua primeira visita à Ásia, que acontecerá entre 3 e 14 do mesmo mês.

A viagem ocorrerá em meio à tensão com a Coreia do Norte e às trocas de ameaças entre o inquilino da Casa Branca e o regime de Pyongyang. "Inicialmente, havíamos convidado Trump para três dias, mas concordamos que ele e sua esposa [Melania] chegarão na manhã de 7 de novembro", disse um porta-voz do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

Em seu tour pela Ásia, o mandatário dos EUA também passará por Japão, China, Vietnã e Filipinas. Desde que assumiu o poder, em janeiro, Trump vem trocando ameaças com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, por conta do programa nuclear e balístico do país asiático.

A crise e o comportamento irascível dos dois levantaram temores de uma guerra na península, cenário que seria devastador não apenas para Pyongyang, mas também para a Coreia do Sul, uma das principais aliadas dos EUA na Ásia. (ANSA)