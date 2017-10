Justiça recusa prisão de chefe da polícia da Catalunha

A Justiça da Espanha adotou medidas cautelares contra o chefe da polícia da Catalunha, Josep Lluis Trapero, por conta da suposta "inação" da corporação durante o plebiscito separatista de 1º de outubro.

A Procuradoria Federal havia pedido a prisão de Trapero, mas a Audiência Nacional, tribunal sediado em Madri, decidiu mantê-lo em liberdade. O major dos Mossos d'Esquadra, nome da força policial catalã, terá apenas de entregar o passaporte e comparecer a uma delegacia a cada 15 dias.

Segundo a Procuradoria, Trapero não obedeceu às ordens da Justiça espanhola para apreender urnas e fechar locais de votação no plebiscito. As ações de repressão acabaram ficando a cargo da Guarda Civil e da Polícia Nacional, que usaram a força para evitar a votação e entraram em confronto com cidadãos, deixando um saldo de 800 feridos.