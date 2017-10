Furacão Ophelia deixa 120 mil casas sem energia na Irlanda

Pelo menos uma pessoa morreu e 120 mil residências e escritórios ficaram sem energia elétrica após o furacão Ophelia atingir a costa sul da Irlanda nesta segunda-feira (16).

Uma mulher morreu no condado de Waterford depois de seu carro ser atingido por uma árvore, de acordo com imprensa local. Ao todo, 130 voos no aeroporto de Dublin foram cancelados.

Escolas, hospitais e serviços públicos ficarão fechados.Além disso, as Forças Armadas foram enviadas para tentar evitar enchentes.

O primeiro-ministro, Leo Varadkar, pediu para a população ficar em casa. "Apesar de em algumas partes do país a tempestade ainda não estar tão ruim, ela vai chegar até você", disse.

A tempestade chegou à Irlanda com ventos de 176 km/h. Ophelia perdeu força e voltou à tempestade pós-tropical antes de tocar o solo do país.

Segundo o governo, a tempestade tropical pode ser a pior em 50 anos. O serviço de meteorologia do Reino Unido alertou para possíveis cortes de eletricidade e problemas nos sistemas de transporte e de comunicação.