Senador russo sobre política externa dos EUA: 'tem cada vez menos lógica'

Aleksei Pushkov, senador russo, declarou que nas ações dos EUA na política externa se vê cada vez menos lógica, pois dos assuntos exteriores se ocupam pessoas que pouco entendem do assunto.

"As ações dos EUA cada vez menos se definem pela lógica. Em resultado eles vão conseguir a saída do Irã do acordo e depois vão 'resolver' o problema que eles criaram", escreveu o senador na sua conta do Twitter.

"Foi Nikki Haley que empurrou Trump para ideia de sair do acordo com o Irã. Da política externa dos EUA se ocupam pessoas que pouco entendem do assunto", acrescentou Pushkov.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump se dirigindo aos americanos recusou confirmar oficialmente ao Congresso que o Irã cumpre o acordo nuclear, mas a nível internacional não contesta a observação por Teerã destes compromissos.

Trump adicionou ainda que a Casa Branca vai trabalhar com o Congresso para colmatar "as falhas sérias" do acordo internacional com o Irã e prometeu a introdução de novas sanções por este país alegadamente apoiar o terrorismo.

Mohammad Javad Zarif, ministro das Relações Exteriores iraniano, declarou que o Irã pode sair do acordo nuclear se a comunidade internacional tentar repor ou introduzir novas sanções.

>> Sputnik