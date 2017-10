Papa convoca Sínodo para 'evangelizar' Amazônia

Após canonizar 30 mártires brasileiros em uma cerimônia para 35 mil pessoas na praça São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco anunciou neste domingo (15) a convocação de um Sínodo dos Bispos dedicado à região da Amazônia, que será realizado em outubro de 2019, em Roma.

Segundo o líder da Igreja Católica, o principal objetivo da assembleia será identificar "novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus". "Especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem a perspectiva de um futuro tranquilo, até por causa das crises na Floresta Amazônica, pulmão de capital importância para nosso planeta", disse.

A decisão do Papa atende a pedidos das conferências episcopais da América Latina e de pastores e fiéis de diversas partes do mundo. "Que os novos santos intercedam por esse evento eclesiástico, a fim de que, no respeito à beleza da criação, todos os povos da terra louvem Deus, senhor do universo, e por Ele iluminados percorram caminhos de justiça e paz", acrescentou.

Entre os 35 beatos canonizados por Francisco neste domingo, estão 30 mártires assassinados por calvinistas holandeses no Rio Grande do Norte em 1645. Essa é a quarta assembleia do Sínodo convocada por Jorge Bergoglio, sendo duas dedicadas à família - uma extraordinária, em 2014, e outra ordinária, em 2015 - e uma ordinária voltada à juventude, programada para outubro de 2018.

A sustentabilidade ambiental é uma das bandeiras do pontificado de Francisco e foi tema de sua primeira encíclica, a "Louvado seja", que prega a criação de um novo modelo de desenvolvimento e a preservação dos recursos naturais.