Países ricos prometem tirar 500 milhões de pessoas da fome

Os países que fazem parte do G7 assinaram neste domingo (15), em Bergamo, norte da Itália, uma declaração conjunta na qual se comprometem a tirar 500 milhões de pessoas da fome até 2030.

O documento foi firmado pelos ministros da Agricultura de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido e também prevê medidas para combater as mudanças climáticas.

"500 milhões de pessoas fora da fome até 2030 por meio de compromissos concretos dos sete países", declarou o ministro italiano das Políticas Agrícolas, Maurizio Martina. Segundo ele, a "Declaração de Bergamo" foi aprovada por unanimidade, ao fim de dois dias de reuniões na cidade lombarda.

O documento possui cinco prioridades: defender a renda de agricultores - principalmente os pequenos - de desastres climáticos; aumentar a cooperação agrícola na África; reforçar a transparência na formação de preços de insumos; reduzir o desperdício alimentar; e adotar políticas concretas para o desenvolvimento de sistemas produtivos regionais.

A cúpula dos ministros do G7 em Bergamo também contou com a presença do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o brasileiro José Graziano.

"Há temas nos quais ainda precisamos aumentar os esforços, como a proteção do solo e da biodiversidade e a maior transparência na formação dos preços de alimentos", acrescentou Martina.