'Não entendo sua língua', diz Battisti a repórter italiano

"Não entendo sua pergunta, sua língua." Essas foram as palavras de Cesare Battisti, 62 anos, ao ser abordado por um jornalista italiano da "Radio Rai" em Cananéia, cidade do litoral sul de São Paulo onde ele vive atualmente.

Ao retornar de um passeio de bicicleta, Battisti foi parado por um repórter e perguntado sobre a liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu qualquer eventual processo de extradição enquanto o recurso de sua defesa não for julgado pela corte.

"Não respondo", disse o italiano. Em seguida, o jornalista questionou se ele se sentia mais otimista, e Battisti respondeu, em português: "Não entendo sua pergunta, sua língua". O ex-guerrilheiro da milícia Proletários Armados pelo Comunismo (PAC) corre o risco de ser extraditado pelo governo brasileiro, que já decidiu restituí-lo à Itália.

O Planalto aguarda apenas o posicionamento do STF sobre o recurso da defesa de Battisti para anunciar sua decisão. O italiano vive no Brasil desde 2004 e foi condenado em seu país por envolvimento em quatro assassinatos ocorridos na década de 1970, mas ele alega perseguição política.

Se for extraditado, Battisti não cumprirá a prisão perpétua, pena à qual foi sentenciado e que não existe na legislação brasileira, mas sim 30 anos de cadeia, período máximo pelo qual uma pessoa pode ficar detida no país sul-americano.