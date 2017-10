Irã ameaça romper acordo nuclear se sanções forem restauradas

O Irã pode se retirar do acordo nuclear se outras tentativas forem feitas para restaurar as sanções. Quem afirma é o ministro das Relações Exteriores iraniano,Mohammad Javad Zarif, neste domingo (15).

"Se o Irã a qualquer momento sentir que as ações tomadas pelo lado oposto na questão do levantamento das sanções não forem suficientes para a República Islâmica, o Irã terá várias opções, e uma delas é a saída do atual acordo nuclear", disse Zarif.

O ministro disse que, se as sanções forem restabelecidas em áreas de interesse especial para o Irã, incluindo o comércio de petróleo e as vendas de aeronaves, o Irã "se reservará o direito de decidir sobre sua presença no acordo nuclear".

Zarif também observou que o discurso do presidente norte-americano Donald Trump na última sexta-feira mostrou "a ausência de qualquer estratégia para o Irã" por parte dos Estados Unidos. O chanceler iraniano enfatizou que o programa de defesa e mísseis do Irã nunca será objeto de negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (13) que o Irã não cumpre os termos de seu acordo nuclear.

"Com base no histórico de fatos, estou anunciando que não podemos e não iremos fazer essa certificação", afirmou o mandatário republicano.

Trump afirmou que irá impôr sanções contra Teerã para "bloquear seu financiamento do terrorismo" e que pode retirar os Estados Unidos do acordo nuclear caso ele não seja "corrigido" no Congresso.

O Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), como é conhecido o acordo nuclear, estabelece condições para que o programa nuclear iraniano funcione com fins estritamente energéticos. O acordo foi assinado em 2015 por líderes dos Estados Unidos, Alemanha, China, França, União Europeia, Rússia e Reino Unido.

>> Sputnik