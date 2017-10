Duvido que haja uma democracia tão forte quanto a Venezuela, diz prefeito de Caracas

O prefeito de Caracas, Jorge Rodríguez, disse neste domingo em uma conferência de imprensa que duvida que exista na América do Sul uma democracia tão forte quanto a da Venezuela.

"Duvido que exista uma democracia neste continente que seja mais forte do que a democracia venezuelana. Não sei o que vão dizer amanhã quando os resultados expressarem a vontade do povo da Venezuela", disse Rodríguez.

O prefeito fez essas declarações quando perguntado sobre como as eleições deste domingo reafirmam a democracia em relação ao que foi dito por Madrid e Washington sobre a persistência de uma ditadura na Venezuela, na qual as pessoas não podem se expressar livremente.

"Vai custar-lhes muito para manter a zombaria da chamada ditadura, vai demorar muito para sustentar essa mentira e acho que é uma boa notícia para a Venezuela", acrescentou o chefe do Comando de campanha Zamora 200.

No final de setembro, o presidente espanhol, Mariano Rajoy, em uma conferência com o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Espanha e os Estados Unidos concordam em redobrar a pressão internacional contra o governo de Nicolás Maduro, que se tornou "autoritário".

"Rajoy deveria vir a ver como vivemos na democracia, como o povo da Venezuela se expressa de maneira democrática", respondeu Rodriguez.

Mais de 18 milhões de venezuelanos foram chamados a votar neste domingo nas eleições regionais, que elegerão os governadores de 23 estados do país, que servirão por um período de quatro anos, de acordo com as regras estabelecidas do país sul-americano.

"Hoje a paz se consolida na República, como venezuelanos sabemos, através da votação", concluiu o líder do chamado Comando de campanha Zamora 200.

Interferência internacional

"Cada voto é uma expressão dessa soberania, o que eles têm que procurar (Donald) Trump, ou o Sr. (Michel) Temer, ou o Sr. (Juan Manuel) Santos ou o Sr. (Mariano) Rajoy em assuntos que são venezuelanos?", perguntou Rodriguez.

Rodríguez afirmou que nunca viu em um evento eleitoral em seu país "interferência de tantos fatores estrangeiros agressivos contra a Venezuela" como nesta eleição.

"Parece que o direito venezuelano não pode se defender, então eles enviam (Juan Manuel) Santos, (Luis) Almagro, (Mariano) Rajoy, o que Rajoy nos falará sobre eleições e democracia? Veja como as eleições são feitas, aqui não esmagamos ninguém, pelo contrário, cuidamos o voto das pessoas", disse o prefeito de Caracas.

Além disso, ele enfatizou que esta é a 22ª eleição que está sendo realizada no país nos últimos 18 anos.

"Muitos correspondentes estrangeiros que vêm aqui ficam atônitos de que há muitas eleições na Venezuela e que elas correm em paz total, que não há percalços", disse o prefeito.

Ele também disse que, no momento, nenhuma informação está disponível sobre qualquer incidente nos locais de votação e que, neste dia da eleição, "a paz trazida pela Assembleia Nacional Constituinte está sendo consolidada".

Essas eleições para governadores foram programadas para dezembro, mas a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) solicitou o adiantamento da data.

Do total de 18.094.065 eleitores elegíveis, 17.898.004 são nacionais e 196.061 são residentes estrangeiros e estão registrados no Registro Eleitoral. Os venezuelanos que vivem fora do país não poderão participar desse processo.

>> Sputnik