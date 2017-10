Curdistão iraquiano descarta exigência de Bagdá de anular votação sobre independência

As autoridades do Curdistão iraquiano rejeitaram neste domingo (15) a exigência do governo iraquiano de anular os resultados do recente referendo sobre a independência da região como precondição para as futuras negociações de paz.

Os líderes curdos, reunidos para discutir a crise na cidade de Dokan, reiteraram sua proposta de "resolver pacificamente" a crise entre a região e Bagdá, afirmou Hemin Hawrami, assessor do presidente do governo regional curdo, Masoud Barzani, no seu Twitter.

>> Sputnik