Comitiva brasileira vai à Espanha para prospectar mercados na fruticultura

O secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estaduais de Agricultura (Conseagri), Ernani Polo, integra a missão oficial brasileira que vai prospectar mercados para a fruticultura na Espanha. A comitiva, que embarca nesta segunda-feira (16), é liderada pelo secretário executivo e ministro da Agricultura subtituto, Eumar Novacki. Um dos compromissos será a visita na quarta-feira (18) à Fruit Attraction, em Madrid, que está entre as maiores feiras de frutas e hortaliças do mundo.

Também integram a comitiva dois membros da Secretaria de Relações Internacionais do Mapa para prospecção de novos mercados e dois do Ministério de Relações Exteriores, além do presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Luiz Roberto Barcelos. A missão busca consolidar negócios já existentes, ampliar volume exportado e abrir novas frentes de exportações de frutas.

Entre as agendas, que contará com a presença do embaixador brasileiro Antonio Simões, está programada uma reunião de trabalho com a comitiva brasileira e os maiores importadores e distribuidores de frutas e hortaliças do Brasil para a Europa; encontro bilateral com o secretário-geral de Agricultura e Alimentação, Carlos Cabanas Godino; e a participação no Seminário empresarial O intercâmbio e as oportunidades comerciais no setor de frutas e hortaliças entre Espanha e Brasil. Eumar Novacki fará a abertura com a ministra da Agricultura e Pesca, Isabel Garcia Tejerina.

"Vamos levar demandas da maçã, que já comercializamos para o mercado europeu e temos condições de ampliar os volume de exportações, como também constituir caminhos para possibilitar exportações de ameixa e caqui produzidos na serra gaúcha e pêssego do sul do estado, da região de Pelotas", diz Ernani Polo.

No passado, o Rio Grande do Sul possuía bom volume de exportações de caqui, mas houve uma retração. Por isso, um dos propósitos da missão é estabelecer contatos para a retomada do mercado, tendo em vista a qualidade do caqui e ameixa e pêssego, que evoluíram muito. "Possuímos altíssima qualidade nas frutas produzidas no estado. Por isso, vamos levar esta realidade nos contatos que estabelecermos na Espanha para prospectar este mercado. Falamos com produtores e entidades e vamos destacar nossa produção. Se conseguirmos avançar podemos trabalhar na ampliação da nossa produção, pois além do potencial do mercado brasileiro, temos que nos apresentar aos grandes consumidores mundiais", afirma Polo.

Arroz

Como na agenda oficial haverá reunião com o embaixador do Brasil, Antonio Simões, o secretario Ernani Polo vai aproveitar para avançar no tema da exportação de arroz para a União Europeia, que é um grande mercado e que pode se constituir em uma nova frente de comercialização para os orizicultores. Polo acertou com o Mapa a inclusão do arroz na pauta da reunião com o embaixador por solicitação do presidente da Federarroz, Henrique Dorneles, que junto com o Irga já vem trabalhando nesta questão, para ampliar o volume da cota no acordo da União Européia com o Mercosul e a necessidade de reduzir a tarifa para viabilizar a exportação.

Ovos congelados

O secretário também terá encontro na Espanha com empresa que produz ovos fritos congelados e que tem interesse em investir no RS em indústria para atender redes de Fast Foods. As negociações já se iniciaram através da Asgav, que esteve em viajem recente à Espanha com a presença de Evaldo da Silva Júnior, diretor do departamento de promoção internacional do agronegócio do Mapa.

"O encontro que está agendado é para manifestar que o RS construirá as condições possíveis para que o investimento na construção de uma indústria de ovos fritos congelados se concretize. Já somos referência em produção de ovos e podemos ampliar ainda mais esse potencial que possuímos para atender a demanda mundial", finaliza Polo.