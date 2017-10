Coalizão internacional liderada pelos EUA permite que Estado Islâmico fuja de Raqqa

Os militantes do Estado Islâmico, organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países, vão deixar Raqqa cercada após chegar a um acordo com as Forças Democráticas da Síria, que se manifestam leais à coalizão internacional liderada pelos EUA, comunica a mídia internacional.

Segundo disse à Reuters Omar Allush, membro do conselho municipal de Raqqa, foi permitido que os terroristas deixem a cidade na noite de 15 de outubro. Ao mesmo tempo, eles planejam levar consigo cerca de 400 civis como escudo humano.

Ele adiantou que na cidade permanecem ainda combatentes estrangeiros do EI, cujo número preciso se desconhece.

Os terroristas conquistaram Raqqa em 2013 e, desde então, ela tem sido considerada como capital do autoproclamado califado do EI. Em junho, a coalizão internacional liderada pelos EUA começou o assalto da cidade.

>> Sputnik