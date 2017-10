Austrália reage às ameaças da Coreia do Norte e promete não ceder

"Os norte-coreanos não nos intimidam". Foi o que disse neste domingo o ministro da Defesa da Austrália, Dan Tehan, após a Coreia do Norte advertir, na última sexta-feira, que seu país enfrentará uma "catástrofe" se continuar a apoiar as políticas dos Estados Unidos.

Em suas declarações neste domingo, Tehan reiterou que o governo australiano continuará a "fazer todo o possível para proteger e auxiliar seus aliados", citado por The Sidney Morning Herald.

O ministro acredita que uma nação da Coreia do Norte deve "obedecer" todas as resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, que condenam suas atividades e desenvolvimento de um programa nuclear.

A este respeito, a ministra australiana de Relações Exteriores, Julie Bishop, afirmou que a nação não é o "principal alvo" de Pyongyang.

"As ameaças da Coreia do Norte apenas fortalecem a nossa determinação de encontrar uma solução pacífica para as tensões crescentes", afirmou.

>> Sputnik