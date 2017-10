Vaticano condena ex-diretor de hospital infantil

O ex-presidente da Fundação Bambino Gesù Giuseppe Profiti foi condenado neste sábado (14), pelo Tribunal do Vaticano, a um ano de reclusão por abuso de poder em um processo sobre o desvio de dinheiro de um hospital pediátrico para reformar o apartamento do cardeal Tarcisio Bertone, ex-secretário de Estado da Santa Sé.

A corte descartou o crime de peculato e ainda suspendeu a pena por cinco anos, ou seja, Profiti só irá para a cadeia em caso de reincidência. Já o outro réu, o ex-tesoureiro da fundação Massimo Spina, foi absolvido por "não ter cometido o ato".

Ambos eram acusados de usar 422 mil euros do orçamento do hospital Bambino Gesù, centro pediátrico administrado pela Igreja Católica em Roma, para pagar a empresa que reformou a cobertura de Bertone no Vaticano. Profiti também foi condenado a um ano de interdição de cargos públicos e ao pagamento de multa de 5 mil euros.

Segundo seu advogado, Antonello Blasi, o Bambino Gesù não faz parte da administração pública, o que descaracterizaria o crime de peculato, e os gastos da reforma não foram uma "despesa" para a fundação, mas sim um "investimento" para potencializar a coleta de fundos para o hospital.

O imóvel em questão é a junção entre dois apartamentos situados no último andar do palácio São Carlos, vizinho à Casa Santa Marta, residência oficial do papa Francisco. A cobertura tem 296 metros quadrados, cerca de quatro vezes o tamanho da moradia do Pontífice.

A denúncia sobre irregularidades na reforma apareceu no livro "Avarizia" ("Avareza"), do jornalista italiano Emiliano Fittipaldi, que relata segredos e escândalos envolvendo as finanças da Santa Sé. A obra começou após Bertone, que não estava entre os réus, deixar o comando da Secretaria de Estado, em 2013. O imóvel é de propriedade do Vaticano.

Em dezembro de 2015, o cardeal doou 150 mil euros à Fundação Bambino Gesù por causa dos "danos" provocados ao hospital infantil. Apesar disso, ele afirma que não tinha conhecimento sobre nenhuma irregularidade na reforma de seu apartamento.