Número de mortos em incêndios na Califórnia sobe para 35

Subiu para 35 o número de mortos na série de incêndios florestais que atinge a Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, desde o começo da semana.

O falecimento de mais três pessoas foi confirmado na noite da última sexta-feira (13), aumentando uma cifra que já era a mais grave registrada em incêndios na história do estado para um período de sete dias.

Os condados mais atingidos são os de Sonoma e Napa, no coração da região produtora de vinhos da Califórnia. Diversos eventos programados para o fim de semana foram cancelados, como a meia maratona de São Francisco.

Segundo as autoridades locais, a qualidade do ar em grande parte da região caiu para os níveis das cidades mais poluídas da China. Entre o fim de setembro e o início de outubro, a Califórnia, estado mais rico dos EUA, costuma conviver com clima quente e seco, condição propícia para o surgimento de incêndios.