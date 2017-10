Forças sírias expulsam EI e reassumem controle da cidade de Al Majadin

As forças governamentais sírias expulsaram neste sábado (14) o grupo Estado Islâmico (EI) da cidade de Al Mayadin, o principal reduto dos jihadistas na província nordestina de Deir ez-Zor, segundo informou a agência oficial de notícias síria, Sana.

"Unidades das forças armadas sírias, juntas às forças aliadas, recuperaram o controle de Al Mayadin", assegurou uma fonte militar citada pela agência.

De acordo com a fonte, as unidades militares mataram um "grande número de terroristas do EI e destruíram as suas armas e munição". Por outro lado, o Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que há "choques intensos" entre as forças sírias e o EI nos arredores da cidade, mas ainda não confirmou o local está livre dos extremistas.

A ONG reconheceu que as forças sírias obtiveram "um grande avanço" e controlaram "muitas áreas" da cidade desde que entraram na sexta-feira passada.

Al Mayadin era anteriormente "a capital da província de Al Khair", uma das subdivisões administrativas impostas pelo Estado Islâmico nos territorios que domina.