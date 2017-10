Exército sírio toma o maior refúgio do Estado Islâmico em Deir ez-Zor

De acordo com a mídia estatal síria, as forças governamentais libertaram Al-Mayadin, o maior refúgio do Estado Islâmico (EI) na província de Deir ez-Zor.

Uma semana após o exército sírio ter lançado uma operação para libertação do maior bastião do EI (organização terrorista proibida na Rússia e nos outros países) na província de Deir ez-Zor, as forças governamentais tomaram a área sob seu controle.

A vitória mais recente surge 8 dias depois de o exército sírio ter entrado em Al-Mayadin (fica 45 km a leste da cidade de Deir ez-Zor).

Durante os primeiros dias das operações militares, foi eliminado um grande número de militantes do EI. As tropas destruíram na semana passada vários armazéns com armas e um posto de comunicação dos terroristas.

Este local era utilizado por militantes do EI para realizar contra-ataques e conter as forças governamentais perto de Deir ez-Zor e as posições do exército sírio na rodovia Palmira-Deir ez-Zor.

A ofensiva de Al-Mayadin pelo exército sírio se iniciou um mês após em 5 de setembro ter sido levantado, com o apoio da Força Aeroespacial russa, o bloqueio terrorista que durou três anos.

>> Sputnik