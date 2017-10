Curdos anunciam 'batalha final' para tirar Raqqa do EI

Com o apoio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, as forças do Curdistão sírio iniciaram na manhã deste sábado (14) a "batalha final" para tirar a cidade de Raqqa das mãos do grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

O município tem cerca de 200 mil habitantes, fica perto da fronteira com a Turquia é considerado a "capital" do EI no país árabe, tendo sido palco de algumas das maiores atrocidades cometidas pela milícia, como fazer crianças executarem reféns e o assassinato de uma mãe por seu filho jihadista.

Também especula-se que o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al Baghdadi, possa estar escondido em Raqqa. A ofensiva para reconquistar a cidade começou no fim do ano passado e é liderada pelas Forças Democráticas da Síria (FDS), que reúnem diversas milícias curdas, apoiadas pela coalizão internacional.

As notícias que chegam da região ainda são contraditórias. Enquanto a aliança patrocinada pelos EUA diz que 85% da cidade já foi libertada, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (Sohr, na sigla em inglês) afirma que a coalizão, a FDS e o EI fecharam um acordo para permitir a evacuação dos últimos jihadistas ainda presentes no centro urbano da cidade.

Em um comunicado, a coalizão internacional diz que "combates difíceis" ainda esperam as forças curdas em Raqqa e que é impossível prever quando a batalha terminará. Enquanto isso, o Exército da Síria, com o apoio da Rússia e do Irã, anunciou a reconquista do município de Mayadin, 190 quilômetros ao sul de Raqqa.

No tabuleiro da guerra civil no país árabe, os EUA e as monarquias sunitas do Golfo Pérsico apoiam grupos rebeldes, enquanto Moscou e Teerã lutam ao lado do regime de Bashar al Assad.