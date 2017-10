Coalizão e EI chegam a acordo para evacuação em Raqqa

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos anunciou um acordo com o Estado Islâmico para a evacuação de civis e jihadistas sírios da cidade de Raqqa, que está perto de ser libertada do grupo terrorista.

O compromisso, no entanto, exclui milicianos estrangeiros do EI, já que muitos deles são combatentes provenientes dos países ocidentais. A coalizão diz que o pacto foi acertado graças à contribuição de líderes tribais da região, a fim de "reduzir as vítimas civis o máximo possível".

Ainda segundo a aliança, todas as pessoas que forem evacuadas serão registradas e identificadas.