Berlusconi promete se aposentar caso perca eleições

O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi afirmou neste sábado (14) que vai se aposentar da política caso seu partido não vença as próximas eleições legislativas no país, previstas para março de 2018.

Interditado de cargos públicos até 2019, o líder conservador realizou uma visita a Ischia, ilha do sul da Itália atingida por um terremoto em agosto passado, já em clima de campanha para o pleito legislativo do ano que vem.

"Se não conseguir a maioria, vou me aposentar, porque é culpa dos italianos se eles não sabem separar quem é capaz daqueles que nunca fizeram nada, quer dizer que somos um povo que não merece nada. Mas acho que os italianos terão bom senso", declarou.

O país deve renovar seu Parlamento no primeiro semestre de 2018, mas as pesquisas colocam o partido de Berlusconi, o conservador Força Itália (FI), apenas na quarta posição, com 14,2% dos votos. A legenda aparece atrás do populista Movimento 5 Estrelas (M5S), com 26,8%; do centro-esquerdista Partido Democrático (PD), com 25,5%; e da ultranacionalista Liga Norte, com 14,8%.

Para governar a Itália, um partido precisa conquistar a maioria dos assentos na Câmara e no Senado. Berlusconi foi primeiro-ministro em três períodos (1994-1995, 2001-2006 e 2008-2011), mas está inelegível até 2019 por conta de uma condenação por fraude fiscal que lhe custou seu mandato de senador.

No entanto, o ex-premier entrou com um recurso para reverter a interdição na Corte Europeia dos Direitos Humanos, que julgará o caso no dia 22 de novembro de 2017. Berlusconi também responde a processos por corrupção, mas já se livrou das acusações de prostituição de menores.