Polícia proíbe marcha neofascista em Roma

A Polícia de Estado da Itália confirmou nesta sexta-feira (13) o veto à realização da "Marcha dos Patriotas", evento convocado pelo movimento ultranacionalista Força Nova (FN) para reviver a "Marcha sobre Roma", quando uma multidão forçou o rei Vittorio Emanuele III a entregar o governo a Benito Mussolini.

A manifestação ocorreria no dia 28 de outubro, aniversário de 95 anos da passeata que marcou a ascensão do Partido Nacional Fascista. O objetivo do FN era protestar contra a entrada em massa de imigrantes na Itália.

"Por uma questão de princípio, faremos a manifestação mesmo assim", garantiu o líder do movimento neofascista, Roberto Fiore.