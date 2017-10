Pentágono nega violar acordo Otan-Rússia com aumento de forças na Europa

O porta-voz do Pentágono, Johnny Michael, declarou nesta quinta-feira (12) à Sputnik que os Estados Unidos não planejam fortalecer suas forças na Europa. De acordo com ele, a rotação das tropas norte-americanas dentro e fora do continente europeu não representa uma violação do pacto da Otan com a Rússia.

"Apesar das declarações contrárias, os EUA não estão aumentando as forças na Europa, nem violando a normativa fundadora do Conselho Otan-Rússia", disse Johnny Michael. "Seguimos comprometidos com a transparência", acrescentou o porta-voz do Pentágono.

Anteriormente, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, major-general Igor Konashenkov, havia declarado que a 2ª brigada armada dos EUA já chegou à Polônia e se instalou no país junto com veículos blindados. A 3ª brigada permanece na Polônia.

Segundo o porta-voz do Pentágono, essa rotação das brigadas blindadas é realizada "em plena conformidade com todos os tratados e obrigações internacionais, incluindo o ato fundamental Rússia-Otan.

Ele também observou que a quantidade de "equipamentos militares pesados ​​americanos implantados na Europa permanece muito mais baixa do que as normas estabelecidas no Tratado sobre as Forças Armadas Convencionais na Europa".