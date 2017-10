Padre italiano é sequestrado na Nigéria

Um sacerdote italiano da diocese de Roma, Maurizio Pallù, foi sequestrado nos arredores de Benin City, município de 1,5 milhão de habitantes situado no sul da Nigéria, na última quinta-feira (12).

Segundo as primeiras informações, o padre viajava ao lado de mais quatro pessoas quando foi parado por um bando armado. Os criminosos roubaram os pertences das vítimas e raptaram o sacerdote, que está em missão no país africano há três anos.

A unidade de crise do Ministério das Relações Exteriores da Itália já foi acionada, e o grupo antiterrorismo da Procuradoria da República em Roma abriu um inquérito para investigar o caso.

País mais populoso da África, a Nigéria abriga uma das mais violentas milícias jihadistas do continente, o Boko Haram, mas o grupo costuma concentrar suas ações no norte da nação, de maioria muçulmana, embora também realize ataques no sul, cristão.