EUA deixam 'portas abertas' para novos membros na Otan

A representante permanente dos EUA na Otan, Kay Bailey Hutchison, declarou que a Aliança continuará a política de "portas abertas" para novos membros. "Nós apoiamos a política de portas abertas", disse ela em entrevista ao jornal Washington Post.

De acordo com a representante, os candidatos "devem cumprir os padrões de democracia e certas normas militares". Hutchison prometeu apoiar a Macedônia, que, de acordo com a diplomata, "poderia ser o próximo país a passar no teste".

A representante dos Estados Unidos reconheceu que a entrada da Macedônia na Otan deveria ser aceitável para a Grécia. No entanto, ela expressou confiança de que todas as questões serão resolvidas.

Um grande obstáculo à integração da Macedônia na Otan é a sua disputa com a Grécia sobre o nome do país. Atenas busca fazer pressão para mudar o nome da república vizinha para que não se confunda com a região grega da Macedônia.

