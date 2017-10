Casa Branca diz que não pode pagar subsídios do Obamacare

A Casa Branca declarou nesta quinta-feira (12) que não pode pagar legalmente os subsídios das companhias de seguros de saúde sob o projeto de assistência médico conhecido como Obamacare. A declaração provocou uma onda de fortes protestos dos legisladores democratas.

Com base na orientação do Departamento de Justiça, o comunicado da Casa Branca afirmou que "o Departamento de Saúde e Serviços Humanos concluiu que não há apropriação para pagamentos de redução de custos para companhias de seguros sob o Obamacare".

"À luz desta análise, o Governo não pode legalmente fazer os pagamentos de redução de custos compartilhados", diz o comunicado.

A Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente (PPACA), conhecida como Obamacare, foi instituída em 2010 com o objetivo de ampliar o acesso dos americanos à cobertura de saúde, tornando mais fácil a aquisição de planos. No entanto, a derrubada do programa de Obama tem sido uma das principais metas do atual governo, que o considera um fracasso e promete substituí-lo por um programa melhor.

Sputnik