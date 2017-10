Vaticano nega extradição de padre por pornografia infantil

O monsenhor Carlo Capella, 50 anos, acusado de posse e difusão de material de pornografia infantil pelo Canadá, não será extraditado pelo Vaticano.

Segundo fontes da Santa Sé ouvidas pela ANSA, o sacerdote tem "imunidade diplomática" e será julgado de acordo com as leis vaticanas.

Ex-funcionário da nunciatura apostólica (espécie de embaixada da Igreja) em Washington, nos Estados Unidos, Capella é acusado de ter difundido fotos de pornografia infantil durante uma visita à cidade de Windsor, no Canadá.

Segundo as investigações, o monsenhor teria carregado as imagens em uma rede social quando estava dentro de uma igreja.

Atualmente, o sacerdote está no Vaticano, onde já é alvo de uma investigação por pornografia infantil.

O caso foi aberto após a Santa Sé ter recebido um alerta do Departamento de Estado dos EUA sobre possíveis crimes praticados por Capella. Ele retornou de Washington no início de setembro.

Na época, o anúncio do inquérito causou espanto no Vaticano, já que o monsenhor integra o alto escalão do corpo diplomático do país.