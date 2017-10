Reservas de hotéis na Catalunha caem 50% após plebiscito

O processo separatista na Catalunha começa a provocar efeitos sobre o turismo, um dos motores da economia da comunidade autônoma. Desde o controverso plebiscito de 1º de outubro, as reservas em hotéis da região caíram pela metade em relação à média da estação, segundo a Foment del Treball, principal entidade patronal catalã.

De acordo com a organização, além da redução de 50% no número de reservas hoteleiras, a comunidade autônoma sofreu uma queda de 30% na chegada de turistas. "O incerto caminho das forças políticas, com uma estreita maioria no Parlamento, superou as fronteiras da ilegalidade, levando o país ao descrédito internacional", diz uma nota da Foment del Treball, que é contra a independência.

Já a Gremi de Restauració, que reúne os empresários do setor de restaurantes na Catalunha, afirmou que a diminuição das vendas está entre 25% e 30%, número que a entidade atribui não apenas ao plebiscito, mas também às recorrentes manifestações contra o turismo de massa em Barcelona e ao atentado nas Ramblas.

A Catalunha é a região mais próspera da Espanha e responde por 19% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, sendo que boa parte dessa riqueza se deve ao turismo, capitaneado por sua capital, Barcelona.