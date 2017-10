Premiê do Iraque coloca condições para o início do diálogo com o Curdistão

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, declarou que o reconhecimento da integridade territorial do país é a condição para o início do diálogo com as autoridades da região do Curdistão iraquiano.

"A nossa posição é clara. Todo diálogo deverá se fundamentar nos seguintes princípios. Integridade territorial do Iraque. Cumprimento da constituição do Iraque. Não reconhecimento dos resultados do referendo", afirmou Abadi aos jornalistas nesta quinta-feira.

"Essa posição não é negociável, nem necessita de iniciativas ou de mediação", concluiu o premiê, cujo discurso foi divulgado no Twitter do governo iraquiano.

Abadi destacou que o governo do Iraque não está boicotando o Curdistão e que as relações entre Bagdá e a região autônoma continuam.

No dia 25 de setembro, Curdistão iraquiano realizou um refendo sobre a independência da região. Segundo as autoridades eleitorais, 92,7% votaram a favor da agenda separatista. O governo do Iraque declarou o referendo de ilegal e afirmou que, sob pretexto algum, pretende discutir os resultados da votação.

>> Sputnik