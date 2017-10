Paris quer banir carros a diesel e gasolina até 2030

As autoridades da cidade de Paris planejam banir o uso de veículos a diesel e gasolina no território da capital francesa até 2024 e 2030, respectivamente, informou o escritório da prefeita, Anne Hidalgo, em comunicado nesta quinta-feira (12).

A França já havia determinado que os carros movidos a petróleo deveriam ser descontinuados até 2040, o que significa que as autoridades parisienses estão antecipando o prazo.

"Trata-se de um planejamento a longo prazo com a estratégia de reduzir a emissão de gases do efeito estufa", disse Christophe Najdovski, secretário de Transportes de Paris, em entrevista ao The Independent.

A luta contra os carros movidos a petróleo e diesel não é uma exclusividade francesa. A Holanda quer banir venda de carros não elétricos a partir de 2025 e a Alemanha cogita implantar uma medida similar a partir de 2030.

Segundo uma previsão da Bloomberg, os carros elétricos representarão 54% do mercado de veículos de passeio em 2040.

>> Sputnik