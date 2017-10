Mídia: Turquia desloca seus tanques à fronteira com o Iraque

A agência de notícias turca Anadolu comunica que divisões de tanques de diferentes unidades militares da Turquia foram deslocadas para a província fronteiriça com o Iraque, Sirnak.

De acordo com dados de fontes militares, os tanques serão instalados na fronteira com o Iraque na área de realização das manobras conjuntas turco-iraquianas, iniciadas em setembro perto do posto de fronteira de Khabur, na área de Silopi, devido ao referendo sobre a independência do Curdistão iraquiano. A fim de salvaguardar a segurança, o equipamento blindado chegou à área fronteiriça de madrugada.

Em 25 de setembro no Curdistão iraquiano foi realizado o referendo sobre a independência. De acordo com os dados da Comissão Eleitoral Independente para Eleições e Referendo, 92,7% dos votantes se expressaram a favor da independência. As autoridades iraquianas qualificaram o referendo de ilegítimo e frisaram que não iriam realizar conversações com o governo regional da autonomia sobre os resultados da votação. Os vizinhos do Curdistão iraquiano (Turquia e Irã) também se opuseram à votação, o mesmo fizeram os EUA e a ONU. Bagdá introduziu um conjunto de restrições em relação à região curda, entre elas está, por exemplo, a suspensão das comunicações aéreas.

