Enchentes deixam dezenas de mortos e feridos no Vietnã

Pelo menos 37 pessoas morreram e mais de 40 estão desaparecidas em decorrência de inundações e deslizamentos nas regiões norte e central do Vietnã, segundo informaram autoridades locais.

Os desastres, provocados por intensas chuvas tropicais, deixaram ainda cerca de 20 feridos e destruíram ou danificaram mais de mil residências, enquanto outras 17 mil ficaram submersas. De acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Desastres do Vietnã, estragos foram registrados em seis províncias do país.

"Estamos mobilizando todas as nossas forças para encontrar os desaparecidos", disse uma fonte dos serviços de resgate à AFP.

Desde o início deste ano, estima-se que mais de 170 pessoas tenham morrido no Vietnã por conta de tempestades e tufões.

>> Sputnik