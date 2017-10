Avião militar cai e mata piloto após desfile na Espanha

Um avião militar caiu nesta quinta-feira (12) após participar de um sobrevoo durante um desfile em comemoração ao feriado nacional da Espanha, informaram as fontes do governo nesta quinta-feira (12). O piloto, que não teve a identidade revelada, não conseguiu ejetar e morreu.

A aeronave caiu na cidade de Albacete, na comunidade autônoma de Castilla-La Mancha, onde fica a base para onde retornava o avião, que havia decolado Madri.

O avião é um dos quatro de modelo Eurofighters da Ala 14, de acordo com o ministério da Defesa espanhol. "Descanse em paz, companheiro. Obrigado por ter ajudado a celebrar este dia em que você deu sua vida. Nunca o esqueceremos!", escreveu o Estado-Maior em sua conta no Twitter.

Segundo a imprensa local, o desfile aéreo em Madri contou com a participação de 78 aeronaves com representação de todas as instâncias da Força Aérea, um avião da Guarda Civil, helicópteros e a Patrulha Acrobática Águila.

Ameaçada pela crise entre a Catalunha e Madri, a Espanha celebra nesta quinta-feira (12) seu feriado nacional, símbolo da unidade do país. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, e o rei Felipe VI, participaram do tradicional desfile militar nas ruas de Madri para comemorar a descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492.