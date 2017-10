Trump quer multiplicar arsenal nuclear dos EUA, diz TV

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria afirmado em uma reunião com a cúpula militar do país, em julho, que deseja aumentar o arsenal nuclear norte-americano. A informação é da emissora "NBC News".

De acordo com a reportagem, Trump pediu para que a quantidade de ogivas nucleares do país voltasse ao patamar dos anos 1960, período em que os Estados Unidos possuíam cerca de 32 mil artefatos do tipo. Atualmente, segundo estimativas da Federação Americana de Cientistas, o país tem cerca de 4 mil ogivas. No Twitter, Trump desmentiu a informação e atacou a emissora. "A falsa NBC News inventou uma história de que eu queria aumentar nosso arsenal nuclear. Pura ficção, inventada para degradar", escreveu.

Além disso, o presidente ainda ameaçou revogar a licença do canal. "Com todas as notícias falsas saindo da NBC e das redes, em que ponto é apropriado desafiar suas licenças? Ruim para o país", acrescentou.